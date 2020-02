Hooga Eestisse saabunud suur jalatsimüüja vaatab Tallinnast väljapoole

„Ettevõte on rahul Eesti turule sisenemise tulemustega,“ ütles Deichmann Avalyne turundusjuht Akvile Petrulioniene Ärilehele. „Näeme Eesti turul suurt potentsiaali, et jätkata laienemist. Lähiaja plaanides on avada pood Pärnus.

Läinud aasta lõpus otsiti CV-keskuse kaudu Pärnu Kaubamajakasse Deichmanni kaupluse juhatajat.

Mullu detsembris avas poekett Tallinnas kolmanda kaupluse Postimaja keskuses. Seal oleva poe suurus on 372 ruutmeetrit ja poes on ligi 14 000 kingapaari. Esimese poe avas Deichmann Eestis Nautica keskuses, järgnes pood Kristiine keskuses.