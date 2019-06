„Kui linnaruumis hakatakse hostelit tükkhaaval müüma, siis see kuuldus liigub kiiresti,” lausus Mustamäe linnaosa vanem Lauri Laats. Jutt käib Laki 24 asuvast Laava Apartmentsi arendusest, mis ehitusloa järgi on hostel, kuid praegu müüakse seal aktiivselt kortereid. Seetõttu on Mustamäe linnaosa valitsus teinud linnaplaneerimise ametile ettepaneku hoonele kasutusluba mitte anda.

„Kui luba ei ole, siis maja ei tohi kasutada ja kui kasutatakse elamise otstarbeks, siis rikutakse ehitusseadusi ja vastavalt seadusele on trahvid päris krõbedad,” ütles Laats. Küsimusele, kas tegemist on pettusega, vastas ta, et ei saa kedagi petiseks nimetada, kuid kirjeldas olukorda trikitamisena.