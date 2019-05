Hotelli- ja restoraniärimehed kiidavad aktsiisilangetust: otsused on paremad kui otsustamatus

„Sümpaatne on see, et lahendusi üritatakse otsida isegi kui kõigile on selge, et lihtsaid valikuid ei ole. Üle päeva ei muutu midagi, kuid oluline on murda inimeste tarbimise trendi nii riigi sees kui ka meid külastavate turistide osas," ütles EHRLi juhatuse esimees Peter Roose.

Tema sõnul jälgib EHRL edasisi arenguid ja on omalt poolt valmis valitsusega jagama turu tagasisidet. „Ma ei kardaks otsuseid - ma kardaksin otsustamatust. Piirikaubanduse kasv ja turistide vähenemine on tarvis peatada ja siin on peaaegu kõik vahendid head," ütles Roose.

Eesti Hotellide ja Restoranide Liit on hotelli- ja restoranimajandusega tegelevate füüsiliste ja juriidiliste isikute ühiskondlik, vabatahtlik, demokraatlikel põhimõtetel tegutsev tööandjate esindusorganisatsioon. Liitu kuulub pea 200 ettevõtet või ettevõtete ühendust, sealhulgas hotelli- ja toitlustuserialasid õpetavad koolid.

Eesti Hotellide ja Restoranide Liit on Eesti Tööandjate Keskliidu üks asutajaliikmeid ning kuulub alates 1993. aastast Euroopa Liidu Hotellide ja Restoranide Assotsiatsioonide Liitu HOTREC.