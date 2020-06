Hotelliärimees kirjeldab, kuidas erineb Poola kriisitoetus Eesti omast: suur osa laenust kustutatakse

„Poola näide on meil selline, et me ei saanud seal sellist töötukassa palgatoetust nagu siin Eesti jagati kaheks kuuks. Seal anti laenu vormis suurem summa korraga ja ei nõutud mingeid tagatisi nagu siin Kredex nõuab tagatisi isiklikul käendusel,” räägib Legend H & S OÜ suuromanik ja nõukogu esimees Tarmo Sumberg.

Pärast taotluse tegemist kanti Poolas taotletud summa ka väga kiirelt ettevõtte arvele. Peamiseks laenu andmise tingimuseks on see, et kui ettevõte tagab ka kahe aasta pärast samas mahus tööhõive, siis kustutab Poola riik laenust 75%. Legend Hotels küsis Poolas ühe hotelli jaoks 600 000 euro suurust abi. Kokku on ettevõttel seal kaks tegutsevat hotelli, aasta lõpus lisandub veel kaks.

Samas toob Sumberg Eesti eelisena välja, et kriisimeetmed pandi siin üsnagi kiirelt paika. Oma Eesti hotellide – Telegraafi hotell Tallinnas ja spaahotell Georg Ots Saaremaal – jaoks on Legend Hotels küsinud nii töötukassa palgahüvitist kui ka turismisektorile mõeldud EAS-i toetust. Sumbergi sõnul saaks Eesti valitsus teatud sektorite ettevõtjaid toetada ka tööjõu- ja käibemaksu alandamisega.

Koroonaviirus SARS-CoV-2 Inimesed, kes kahtlustavad nakatumist koroonaviirusega, peaksid võtma ühendust oma perearstiga, küsima nõu perearsti nõuandeliinilt 1220 (välismaalt +372 634 6630) või koroonaviirusega seotud küsimuste jaoks loodud numbril 1247 või vajadusel kutsuma kiirabi, helistades hädaabinumbril 112 .

(välismaalt +372 634 6630) või koroonaviirusega seotud küsimuste jaoks loodud numbril või vajadusel kutsuma kiirabi, helistades hädaabinumbril . COVID-19 haiguse sümptomid on sarnased gripile. Viiruse levinumad sümptomid on köha , palavik ja hingamisraskused . Parim kaitse nakkushaiguse leviku vastu on käte pesemine ja inimestega kontaktist hoidumine .

, ja . Parim kaitse nakkushaiguse leviku vastu on ja . Vaata koroonaviirusesse nakatunute statistikat Eestis!

Loe lähemalt koroonaviiruse ja kehtivate piirangute kohta valitsuse erileheküljelt kriis.ee!