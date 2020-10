Hotellide ja restoranide liidu juht: jääb mulje, et meid on teadlikult kuu aega lollitatud. Nõuame viivitamatult kohtumist peaministriga

EHRLi juhatuse hinnangul ei ole valitsus endale teadvustanud asja tõsidust. „Jääb üha enam mulje, et meid on teadlikult kuu aega lollitatud, antud küll julgustavaid, küll rahustavad signaale. Ja otse valetatud, kui pidada silmas niinimetatud vautšerite süsteemi," ütles EHRL juhatuse esimees Ain Käpp.

„Rõhutame veelkord, et ohus on kümned tuhanded töökohad ja see ei ole juhtunud ettevõtjate saamatuse või töötajate ebaprofessionaalsuse tõttu. Vastupidi. Kriisi turismitööstuses on tekitanud valitsuste kehtestatud regulatsioonid ja valitsuste ülesanne on leida enda poolt tekitatud probleemile ka lahendused. Erinevate riikide valitsuse pakuvad erinevaid lahendusi, Eesti puhul kõlab ükskõikne vaikus," lisas Käpp.