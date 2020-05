Hotellide ja restoranide liidu juht: koondamine on alati kõigile väga valus

Statistikaameti andmetel vähenes märtsis Eesti majutusettevõtetes peatunud turistide arv 67 protsenti. Käpp ütles, et kuigi aprilli andmeid veel väljas pole, siis ilmselt on langus 99 protsenti.

„Kahjuks turism seisab. Ja kui mõelda, et turismis on 30 000 inimest kokku, siis praktiliselt kõik on täna ilma tööta," sõnas ta. „Täna on sõjaolukord, muidugi mitte otseselt õnneks. Aga tegevuse mõistes on erakordne."

Käpp tõi välja, et koondamised on rasked nii töötajatele kui tööandjatele. „Nende inimestega ollakse koos aastaid või üle kümne aasta, aga siis ühel hetkel pead ettevõttes ütlema, et pole võimalik jätkata. See on alati kõigile väga valus," lisas ta.

Käpp, kes on ka TallinnHotelsi tegevdirektor, valiti EHRLi juhiks üleeile. TallinnHotelsi gruppi kuuluv Palace Hotel pani juba märtsis ajutiselt uksed kinni. Küsimusele, millal loodetakse tegevusega jätkata, vastas Käpp: „Ma olen õppinud kümne nädalaga seda, et on okei öelda, et ma ei tea. Muidu tahaks teha pikki plaane, aga ei tea. Iga päev ja iga nädal saab asi selgemaks. Ma ütleks nii, et kui turul on nõudlust, et saada 20 protsenti täituvust, siis võiks teha. Aga see eeldab, et Soome piir on lahti."