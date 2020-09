Hotellide ja restoranide liit nõuab terviseametilt konkreetseid seisukohti: senised nõuded on liiga leebed või neid polegi

Liit teatas pöördumises, et soovib saada kehtiva regulatsiooni põhiselt konkreetse seisukoha, mida saame edasi kommunikeerida nii turismisektori töötajaskonnale kui ka klientidele.

"Tunnetame, et soovituslikud seisukohad annavad liigse vabaduse tõlgendamisel ja ei taga soovitud efekti.

Koroonaviiruse kiire levik viimastel nädalatel Eestis on igati murettekitav. Meie riigi kõrge nakatumisnäitaja mõjub pärssivalt ka lähiriikidega suhtlusele, eriti turismile Soomest ja Lätist, kus on antud juba hoiatus meid mitte külastada," teavitas liidu tegevjuht Maarika Liivamägi.

Tuntakse ohustatuna, kuna nõuded on puudulikud

"Meie eksperdid külastanud naaberriike ning oleme saanud tagasisidet meie külalistelt ja jõudnud järeldusele, et meie külastajad tunnevad oma tervist ohustatuna siin just seetõttu, et võrreldes naabritega on meie riiklikud soovitused ja nõudmised oluliselt leebemad või neid ei olegi," teatas Liivamägi.

Liit pakkus välja ka oma soovitused ja tähelepanekud, millest võiks nõudmiste koostamisel juhinduda:

1.Inimesele sisendab turvatunnet näomaski kandmine.

- maskis kaaskodaniku nägemine tuletab meelde, et elame viirusega koos;

- mask tuletab meelde kätehügieeni ja distantseerumise;

- maski kandev teenindaja (restoranis, kohvikus, poes, hotellis) kaitseb töötajat ja annab kliendile selge signaali, et tema tervisest hoolitakse.

Maski kandmine on alates kevadest levinud Lätis, kus nakkusnäitaja on võrreldes Eestiga väga madal, samuti on maski kandmine levinud Soomes, kus näiteks ühistranspordis kasutatakse maski enesestmõistetavalt. Soome hotellides kasutatakse vastuvõtus pleksiklaasist seina, teenindajad kannavad maski või visiiri.

Teie kodulehelgi on kirjas, et „Maski kandmine võib aidata vaid koosmõjus teiste ennetavate meetmetega, nagu põhjalik kätepesu ja käte desinfitseerimine“.

Maski kandmine ongi alus ja ennetav meede nimetatud koosmõjule.

2. Sihitud reklaam noortele. Kuna viirus levib kõige kiiremini just noorte hulgas, kas ka palju reisivad, siis kas on kavas riiklikku sihitud reklaamikampaaniat sellele sihtrühmale? Täheldasime oma ekspertreisidel, et noored kannavad maski meelsasti.