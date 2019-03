Huawei kaebas USA valitsuse oma toodete kasutamise piiramise pärast kohtusse

USA on piiranud Huawei toodete kasutamist riikliku julgeoleku kaalutlustel, vahendab BBC News.

„USA kongress ei ole korduvalt suutnud esitada mingeid tõendeid, et toetada oma piiranguid Huawei toodetele. Me oleme sunnitud astuma selle õigusliku sammu õige ja viimase abinõuna,” ütles Huawei roteeruv juht Guo Ping. „See keeld pole mitte ainult kahjulik, vaid piirab ka Huawei osalemist ausas konkurentsis, kahjustades lõpuks USA tarbijaid.”

Huawei vaidlustab seaduse nimega National Defense Authorisation Act sektsiooni 889 põhiseadusele vastavuse. Hagi esitati USA föderaalkohtule Texases.

Huawei vaidlustab ka väited, et tal on sidemeid Hiina riigiga, teatades, et Hiina valitsus ei oma, kontrolli ega mõjutada teda.

Kohtuasi on osa Huawei laiemast ja agressiivsemast kampaaniast väidetava Ameerika laimukampaania vastu võitlemiseks.

Avaldatud on reklaame välisajakirjanduses ja kutsutud ajakirjanikke külla. USA ajalehes Wall Street Journal avaldati leheküljesuurune reklaam, milles paluti Ameerika avalikkusel mitte uskuda kõike, mida kuuldakse.