Huawei Kingo telefoniskandaalist: süüdistused meie seadmete turvalisuse osas on alusetud

Romet Kreek reporter RUS

Kert Kingo. Foto: Ago Tammik

Hiljutise meediaskandaali taustal vahetati välja IT- ja väliskaubandusministri Huawei nutitelefon viidates võimalikule turvariskile. Huawei esindaja on seisukohal, et telesaates Laser tõstatatud kahtlused Huawei nutitelefonide turvalisuse suhtes on meelevaldsed ning põhjendamatud, sest ühtki tõendit või kaasust, mis seaks Huawei telefonide turvalisuse kahtluse alla, ei ole.