Huawei lõi uue põlvkonna sülearvuti MateBook X Pro, mis üllatab igal sammul

Augusti alguses jõudis Eesti kauplustesse müügile Huawei kõige uuem sülearvuti MateBook X Pro – laptop, millel on suurim ekraani ja korpuse suhe ning elegantne disain ja mis kombineerib endas kõik nutikad tehnoloogiad, mida oleme muidu harjunud kasutama nutitelefonis. Huawei tegi taas tehnoloogiarevolutsiooni.

Pole kahtlustki, et Huawei töötab jätkuvalt selle nimel, et luua kõikehaarav nutikas ökosüsteem, mis hõlmab nutikodu, tervislikku elustiili ning mitmekülgseid tahvel- ja sülearvuteid. Kui nutitelefonide ja kantavate seadmete maailmas ollakse üks teerajajatest, siis uuendused käivad käsikäes ka teiste Huawei toodete, näiteks sülearvutitega.

Hetkel turu kõige uuemal sülearvutil, Huawei MateBook X Prol on palju omadusi, ilma milleta pärast mõningat kasutamist elu ette ei kujutaks. Nende hulka kuuluvad näiteks supervõimas protsessor, elegantne disain ja mitmekülgne ekraan, ülikiire ja turvaline käivitamine ning uuenduslik aku. MateBook X Prol on muu hulgas ülikõrge, 91-protsendiline ekraani ja korpuse suhe ning 3K FullView erksate värvidega kuvar. Tehnikaime, mis sobib ideaalselt töisteks tegevusteks, nagu lugemine ja kirjutamine – teisalt tagab ekraani 100-protsendiline sRGB värvigamma eriti tõetruu pildi multimeedia ja mängude jaoks.

Kuna sülearvutil on puutetundlik ekraan, on see valmistatud sõrmejälgedevastase kattega Gorilla Glassist. See kaitseb seadet kriimustuse ja põrutuste eest ning hoiab samal ajal ekraani puhta ja plekkideta – tõeliselt elegantne seade igapäevaseks kasutamiseks. CNC teemantlõike ja liivjugapuhastuse viimistlusega elegantse metallist korpuse paksus on andmete järgi 14,6 mm ja kogu arvuti kaal vaid 1,33 kg. Sulgkerge!

Viimane Huawei MateBook X Pro on läbinud protsessori versiooniuuenduse. Kümnenda põlvkonna Intel® Core™ i7 protsessoril töötav MateBook X Pro on kiirem ja energiatõhusam kui eelmise põlvkonna sülearvuti, töötades märgatavalt erksamalt ja kauem. Just nimelt kauem, sest me kõik teame, et ei ole midagi frustreerivamat kui tähtsal hetkel tühjaks saanud arvuti aku.

Sülearvuti on ideaalne pidevalt liikvel olevatele kasutajatele: MateBook on varustatud suure mahutavusega akuga, mille 56 vatiga saab kuni 13 tundi videoid vaadata, 15 tundi töötada ja 11 tundi internetis surfata. Juhtmevabade ühenduste jaoks kasutab uus MateBook Bluetooth 5.0 tehnoloogiat, mis kahekordistab andmeedastuskiirust ja pakub varasema põlvkonnaga võrreldes koguni neli korda suuremat signaali leviala ja kaheksa korda tugevamat ülekandevõimet.

Vaatamata sellele, et nutitelefonid muutuvad aasta-aastalt üha võimekamaks ja neile saab rohkem igapäevaseid tööülesandeid usaldada, on enamiku kasutajate jaoks sülearvuti siiski peamine tööriist. Et vältida kahe olulise seadme vahelisi ühenduvuse probleeme, millega me vahel ikka kokku puutume, on ettevõte loonud nutika süsteemi Huawei Share. Vaid ühe puudutusega saab nutitelefoni ja sülearvuti muuta üheks superseadmeks ning seda isegi ilma internetiühenduseta. Sülearvutis saab kuvada telefoni ekraani, mis võimaldab sama klaviatuuri ja hiire kaudu kolleegidega sõnumite vahetamise ajal faile ühest seadmest teise lohistada ning neid sülearvutis redigeerida.

Huawei oli esimene ettevõte, kes tõi enda toodangusse sõrmejäljelugejaga toitenupu ja seda jätkatakse ka uue MateBook X Pro puhul. Sellega on muudetud arvuti sisselülitamine ja kasutaja tuvastamine eriti kiireks ning mugavaks. Esmapilgul võib seadme veebikaamera leidmisega raskusi olla, ent see on peidetud klaviatuuri sisse, mis muudab arvuti kasutamise turvalisemaks ja kasutab ekraaniruumi täielikult ära.

Huawei MateBook X Pro sülearvuti on Eesti kauplustes müügil alates augusti algusest. Valikus on halli korpusega seade, mille hind on 1999 eurot.