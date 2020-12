Veel kaks nädalat tagasi lubas väliskaubandus- ja infotehnoloogiaminister Raul Siem, et valitsus kehtestab nn Huawei määruse veel detsembri jooksul, sest see on „viibinud häbematult kaua”.

Asi on vaidluste ja segaduste tõttu aga veninud ning lükkub jaanuarisse, kui mitte veel kaugemale tulevikku. Nimelt tuleb enne valitsuse istungit saada määrusele heakskiit veel valitsuse julgeolekukomisjonilt. See küll koguneb viimast korda sel aastal just täna, aga sideturbe teemat ei arutata.

Küll aga kinnitas majandus- ja kommunikatsiooniministeeriumi (MKM) asekantsler Siim Sikkut Ärilehele, et komisjoni juures tegutsevas küberjulgeolekunõukogus said ametnikud eelmisel nädalal paika ettepanekud, mis aga komisjonile esitatakse alles jaanuari keskpaigas.