Huawei Mart Helmele saadetud kirjas: eelnõuga võidakse üritada ettevõtet Eesti turult kõrvaldada

Väliskaubandus- ja infotehnoloogiaministri mullu novembris algatatud eelnõu kohaselt peavad telekomiettevõtted uute seadmete ja tarkvara kasutuselevõtuks riigilt tulevikus luba küsima ning tehnoloogia turvalisust hakkavad kontrollima Riigi Infosüsteemide Amet (RIA), kaitsepolitsei ja välisluureamet, kirjutab ERR.

Huawei teatas Helmele saadetud kirjas, et nemad on küberturbe tagamisele pühendunud, kuid praeguse sõnastusega ei panusta määruseelnõu selle tagamisse, vaid tegu on kahjuliku ülereguleerimisega.

"Lisaks eelnevale oleme käesoleva aasta jooksul Eestis toimunud avaliku arutelu põhjal mures ehk määruseelnõu eesmärk võib olla välise surve tõttu Huawei turult kõrvaldada. Ühe olemasoleva tootja turult väljatõrjumine avaldaks Eestile märkimisväärset negatiivset majanduslikku mõju," teatas Huawei Technologies OY (Finland) Co. Ltd nimel nende õigusnõustaja Tuomas Latola.

Ettevõte ei pea mõistlikuks, et eelnõu näeb ette kuni 120 tööpäeva kestva kooskõlastusmenetluse, mis eelneb kõigi sidevõrkude riist- ja tarkvara kasutuselevõtule. See ei võimalda aga võrguettevõtjal tagada sidevõrkude vastupidavust ja turvalisust ning mõjutab seega negatiivselt riigi julgeolekut, takistades kiiret reageerimist.

Ka on eelnõus Huawei hinnangul jäetud kõrvale Euroopa Liidu küberturvalisuse ja telekommunikatsiooniga seonduvad õiguslikud arengud. Piisav pole ka kuuekuuline üleminekuperiood, mis määruse jõustumisele eelneb.