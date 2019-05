Huawei: meie USA musta nimekirja kandmine tekitab ohtliku pretsedendi

USA lisas Huawei hiljuti ettevõtete nimekirja, millega USA firmad ei saa kaubelda, kui neil ei ole vastavat luba, vahendab BBC News.

Kauplemiskeeld on osa mitmetahulisest vastasseisust Washingtoni ja Huawei vahel.

„Poliitikud USA-s kasutavad kogu riigi jõudu eraettevõtte vastu,” ütles Song oma avalduses.

Songi sõnul on selline samm ajaloos pretsedenditu.

„Täna on need telekomiettevõtted ja Huawei. Homme võib see olla sinu tegevusvaldkond, sinu ettevõte, sinu tarbijad,” lisas Song.

Song rääkis ajakirjanikele Hiinas Shenzhenis, kirjeldades samme, mida Huawei on astunud seoses USA valitsuse vastu märtsis esitatud hagiga.

Juhtum on seotud piirangutega, mis ei luba USA föderaalagentuuridel kasutada Huawei tooteid.

„USA valitsus ei ole esitanud mingeid tõendeid, mis näitaksid, et Huawei on julgeolekuoht. Ei ole relva, ei ole suitsu. Ainult spekulatsioon,” ütles Song.