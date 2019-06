Huawei sõlmis kokkuleppe 5G tehnoloogia arendamiseks Venemaal

Kokkulepe sõlmiti samal ajal, kui Hiina president Xi Jinping alustas oma kolmepäevast visiiti Venemaal, vahendab BBC News.

Kokkulepe näeb ette 5G tehnoloogiate arendamist ning viienda põlvkonna võrkude pilootprojekte 2019. ja 2020. aastal, teatas MTS oma avalduses.

USA väidab, et maailma suurim telekomiseadmete tootja Huawei võib kasutada oma tooteid ebaseaduslikuks jälgimistegevuseks Hiina riigi heaks. Huawei ise väidab, et on Hiina riigist sõltumatu.

Siiski on mitmed riigid Huawei oma 5G võrkude arendamise juurest kõrvale tõrjunud.