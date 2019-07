Huawei töötajate CV-de uuring paljastas tihedaid sidemeid sõjaväega

Uuringu tulemused valavad suure tõenäosusega veelgi enam õli tulle diskussioonidele, mis on üleilmselt paljudes riikides toimumas ja kus arutatakse, kas Huawei 5G seadmed tuleks julgeolekukaalutlustel keelustada või lubada neid riigis kasutusele võtta, kirjutab Financial Times.

Uuringu läbiviijaks oli Vietnamis asuva Fulbrighti ülikooli professor Christopher Balding ja Suurbritannia mõttekoja Henry Jackson Society teadlased. Kasutades Huawei Hiina töötajate CV-de lekkinud andmebaasi, avastasid uurijad neid töötajaid, kes olid samaaegselt nii Huawei kui ka erinevate Hiina sõjaväega seotud ametiasutuste palgal.

Ka oli neid Huawei töötajaid, kes varasemalt on töötanud aladel, millega on kaasnenud häkkimine või telekomi tegevuse jälgimine, aga ka neid, kes selgelt viitasid, et nende töö Hiina suurima telekommunikatsiooni vahendite tootja juures on otseselt seotud sisejulgeoleku ministeeriumiga, mis on keskendunud kübersõja pidamisele ning võrkude hõivamisele.

Näiteks oli andmebaasis konkreetselt üks Huawei töötaja, kes kirjeldas ennast kui sisejulgeoleku ministeeriumi esindaja firmas. Oma tööülesannetena oli ta muuhulgas üle loetlenud ka „seadusele vastavate pealtkuulamisseadmete ehitamine Huawei seadmetesse”.

Uuringu läbiviijate hinnangul võis see töötaja vastutada nö tagauste paigaldamise eest Vodafone’i võrku Itaalias kümmekond aastat tagasi. See jõudis avalikkuse ette alles selle aasta alguses. Ka Vodafone ise on tõrjunud kahtlusi nagu selline tagauks üldse eksisteeriks, mis võimaldaks Huaweil võrgule omalt poolt ligi pääseda.