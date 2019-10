Huawei tunnistas, et USA sanktsioonid on ettevõttele tugeva löögi andnud

Ettevõtte juhtivtöötajad tunnistasid, et neil läheb mitu aastat aega, enne kui nad suudavad Google’i rakenduste asendamiseks enda arendatud rakendustega välja tulla, kirjutab Financial Times. Hiina telekomigrupi töötajate sõnul on Washingtoni ja Pekingi vahelise kaubandussõja käigus kehtestatud USA ekspordikeeld andnud neile tugeva löögi.

Kuigi Huawei on leidnud asendused enamusele riistvarale, mis nad seni USAst tarnisid, on märksa keerulisemalt läinud Google’i müüdavate pilvelahenduste asendamisega. „Me saame jätkata Android platvormi kasutamisega, kuna see on avatud lähtekoodiga, kuid me ei saa kasutada teenuseid, mis on vajalikud sellega seotud rakenduste käivitamiseks,” tõdes Joy Tan, kes on avalike suhete asepresident Huawei USA kontoris.

Trumpi administratsioon põhjendab keeldu sellega, et nad usuvad, et Huawei on ohuks rahvuslikule julgeolekule, kuna selle seadmeid võidakse kasutada Pekingi jaoks spioneerimises. Sel aastal kehtestas USA oma ettevõtete keelu, millekohaselt nad ei tohi Huaweile müüa enda toodetud riistvara. Tegu oli järjekordse sammuga laiemas USA-Hiina kaubandussõjas.

USA sanktsioonidele vaatamata on Huawei jätkanud kasvu. Eelmisel nädalal teatas ettevõte, et tema müügitulemused on viimase aasta jooksul 27% kasvanud. Ka tasub silmas pidada, et neid kliente, kes on juba muretsenud endale Huawei telefoni, ekspordikeeld ei puuduta, nemad saavad jätkuvalt kasutada Google’i teenuseid, olgu see siis Google Play rakenduste pood, Google Maps, vms.