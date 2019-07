Hugo Osula: Eesti riik sunnib meid kohtuteele

Osula sõnul seisavad ka bussiettevõtjad väikelaste ja puudega inimeste tasuta sõidu õiguse eest, küll aga ei mõista nad, miks peaks teised reisijad selle kinni maksma ning miks peavad eraettevõtjad osutama riigile igal aastal miljonite eurode ulatuses tasuta sotsiaalteenust.

"Kas me näeme sellist tava näiteks tervishoiuvaldkonnas?" küsis Osula. "Majandus- ja kommunikatsiooniministeerium ei ole mitte ühtegi meie õiguslikku argumenti analüüsinud. Kui ametnikud oleks mõttega meie pöördumist lugenud, siis oleks neil pidanud tekkima kahtlus tasuta sõidu kohustuse põhiseaduspärasusest ning nad oleksid pidanud kaaluma vähemalt ühistranspordi seaduse muutmist.“

„Oma avalduses tõime välja, milliseid eksimusi ühistranspordi seaduse eelnõu menetlemisel tehti,“ selgitas Osula. „Näiteks puudus majandus- ja kommunikatsiooniministeeriumil sisuline ülevaade tasuta sõidu kohustuse rahalisest mahust, mistõttu prognoosisid nad selle tegelikkusest oluliselt väiksemaks.

Lisaks lubati seaduse eelnõu menetlemisel, et riik töötab välja elektroonilise piletisüsteemi, mis võimaldaks riigil koguda andmeid nullpiletiga sõitjate kohta kommertsliinidel, et selle alusel sõit vedajatele hüvitada. Ministeerium on sellest aga loobunud ja tulemusena ajanud käe veelgi sügavamale ettevõtja taskusse. Vedajad sellise asjade käiguga leppida ei saa.“