Hulk Baltimaades tegutsevaid Saksa ettevõtteid külastab miljardiinvesteeringut ootavat Paldiskit

„Meie külaskäigu eesmärk on tutvuda nende arengutega, mis on kunagisest suletud Nõukogude sõjaväelinnast teinud juba tänaseks kiirelt areneva ärikeskkonna ja tööstusinvesteeringute kasvu keskuse,“ rääkis Saksa ja Baltikumi ettevõtjaid ühendava kaubanduskoja Tallinna büroo juht Tarmo Mutso.

Koja ligi 20 ettevõtjast koosnevat delegatsiooni Paldiski Ettevõtjate Liit (PEL), kes astus ka ise mullu Saksa-Balti Kaubanduskoja liikmeks. Kohtumine on on osaks EAS-i algatatud ja Paldiski ettevõtluskeskkonna arengule suunatud programmist, mille eesmärgiks on järgmise 12 aasta jooksul tuua linna tööstusinvesteeringutena ligi miljard eurot.

„Aitamaks kaasa selle ambitsioonika eesmärgi saavutamisele, tahame Paldiski linna ja kogu Lääne-Harju valla potentsiaali lähemalt tutvustada ka Saksa-Balti Kaubanduskoja liikmetele,“ märkis Paldiski Ettevõtjate Liidu tegevjuht Ester Tuiksoo.

Saksa-Balti Kaubanduskoja delegatsiooni liikmed tutvuvad kohtumise käigus ka kohalike ettevõtjatega, kes on Paldiski võimalusi oma äri kasvatamisel edukalt ära kasutanud.

Tarmo Mutso tõi näitena välja Alexela gruppi kuuluvad Paldiski Tsingipada ja Alexela Terminali, kogu maailmas sisekujundajate poolt hinnatud põrandalaudade tootja Bolefloor, Põhjala piirkonna juhtiva haagisetootja Bestnet, sadamaoperaatori ESTEVE jt.

Saksa-Balti Kaubanduskoja (AHK) liikmesettevõtteid on ligi 500 ning koja eesmärk on edendada Saksamaa ja Balti riikide ettevõtjate vahelisi majandussuhteid, nõustada ettevõtjaid turule sisenemisel ja ka suhtluses valitsusasutustega.