Hüvasti, uued 500-eurosed! Šveitsi 1000-frangised said aga uue näo

Pigem vastupidi, käibele tuleb uue kujundusega 1000-frangine. Uued tuhandesed tulevad käibele juba 13. märtsil, kirjutab Bloomberg. 1000-frangine raha on eurodes väärt rohkemgi kui 500 eurot. Nimelt maksab tuhat franki 882 eurot.

Šveits on suure nimiväärtusega rahatähe tõttu pälvinud USA endise rahandusministri Larry Summersi meelepaha, kuna nii suuri rahatähti kasutatavat ebaseaduslikeks tegevusteks.

Kui 500-eurosed jäävad edasi ringlusesse, kuigi rohkem neid ringlusesse ei lasta, võitlemaks kuritegevusega, siis Šveitsi keskpank teatas, et suure nimiväärtusega rahatähed on igapäevases kasutuses tavamaksete puhul.

„Pole mingeid märke sellest, et suure nimiväärtusega rahatähed kätkeks endas suuremat riski,“ ütles Šveitsi keskpanga asepresident Fritz Zurbruegg tänasel pressikonverentsil. „Šveitsis kasutatakse 1000-frangiseid tavamakseteks.“

Šveitslased armastavad sularaha. Kui Roootsis võtavad juba kirikudki annetusi vastu mobiiliäpi abil ja pangakontoris pole sularahaga midagi teha, siis Šveitsis on sularaha jätkuvalt populaarne ning sularaha maht ringluses kasvab. Esimesed 1000-frangised trükiti juba aastal 1938.

2017. aastal Šveitsis läbiviidud küsitluse alusel oli viimasel aastal-kahel umbes 40%-l küsitletutest olnud 1000-frangiseid rahatähti. Iseäranis populaarsed on suured rahad Ticino piirkonnas ehk itaaliakeelsetel aladel. Palju vähempopulaarsed on need saksakeeletes piirkondades ja veelgi ebapopulaarsemad prantsusekeelsetes piirkondades.