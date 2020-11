Huvi töötajate ravikindlustuse vastu kasvab, aga arvud on ikka väikesed

„See on töötajate jaoks oluline motivatsioonipakett,” lausus Saaremaa Tarbijate Ühistu finantsjuht Mai Takkis põhjenduseks, miks nad oma 360 töötajale, kes on ettevõttes vähemalt neli kuud töötanud, juba teist aastat tööandja ravikindlustust pakuvad.

Neile, kes on töötanud ettevõttes vähemalt neli kuud, ja neile, kellega on töösuhe kestnud vähemalt 24 kuud. Esimene pakett on nelja kaitsega ja inimene võiks kasutada teenuseid 830 euro eest. Teise paketi teenuste maht on 1480 eurot aastas.