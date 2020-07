Huvitav mõttekäik: Veneetsia ja teised temasarnased turismilinnad võivad koroonaviirusest rohkem võita kui kaotada

Kohaliku raamatupoe omanik Cristina Giussani kirjeldas, kuidas ta pidi raske toidukotiga üsna tihti jalgsi koju kõndima, sest ühistransport oli turistidest ülerahvastatud. Turism on muutnud ka linnapilti. Südalinna toidupoodidest on saanud suveniiripoed, kinnisvarahinnad on kerkinud lakke ja teenuste kehv kättesaadavus on sundinud linnaelanikke äärelinna kolima.

Turistid tõrjunud veneetslased südalinnast välja

Airbnb keskkonnas on üleval rohkem kui 8000 korterit Veneetsiast. Sellega on linnas Itaalia kõrgeim Airbnb korterite osakaal elanike kohta. Samas 1950. aastatel elas Veneetsia ajaloolises südalinnas 175 000 elanikku. 2009. aastaks oli see langenud 60 000 inimeseni. Täna on see number umbes 50 000. „Selline tunne on, et kui sa jätkuvalt elad veel Veneetsia südalinnas, oled sa justkui mingi vastupanuliikumise liige,” märkis Giussani.

Samas Matteo Secchi ei näe mingit probleemi selles, et turistidel linnas nii palju võimu on. Küll aga leiab temagi, et seepärast ei tohiks aga kohalikke elanikke teisejärgulisteks pidada.

„Mida pikemalt turist siin peatub, seda väiksem on tema mõju keskkonnale,” märkis Milaano Bocconi ülikooli turismiteadlane Magda Antonioli Corigliano. Tema sõnul on kõige suurema negatiivse keskkonnamõjuga need, kes päevaks linnareisile tulevad, kuna nemad liiguvad ka kõige rohkem ringi. Arvestatav mõju on ka kruiisilaevadel, mis Marittima sadamas peatuvad, kuna tegu on väga energiamahuka reisivahendiga.

Siiski ei saa üle ega ümber ka sellest, kui palju on koroonapandeemia Veneetsia turismisektorile maksma läinud. Kohaliku hotelliliidu juhi Claudio Scarpa sõnul võib järsk sissetulekute kukkumine tähendada Veneetsia linnale enam kui miljardi euro kaotust, rääkimata 10 000 veneetslasest, kes on praegu tööta.