Huvitav pakkumine või raske aja märk? Suurarendaja on valmis kliendi vana korteri ära ostma

Invego juhi Kristjan-Thor Vähi sõnul on juulikuu lõpuni kehtiva pakkumise eesmärk teha inimestele kodu ostmine võimalikult mugavaks. "Põhimõte on lihtne - laseme Tiskreojale kolida soovijal tema senise kodu ära hinnata, aitame sellele ostja leida ning kui see ei õnnestu, siis ostame tema vana kodu ise ära," selgitas Vähi, kelle kinnitusel sobivad vahetuseks korterid Tallinnas ja Tallinna lähivaldades ning samuti Tartus ja Pärnus.

Pakkumise kasutamiseks tuleb välja valida soovitud uus kodu Tiskreojas ning anda enne juuli lõppu märku soovist pakkumist kasutada. LAAM Kinnisvara spetsialistid vaatavad seejärel senise kodu üle ning annavad sellele oma hinnangu. Peale seda teeb Tiskreoja komisjon pakkumise vana korteri väljaostuks, kus hind lähtub konkreetsest korterist, asukohast ja muudest teguritest ning kinnisvarafirma hinnangust.

Kui tehtud pakkumine sobib, sõlmitakse lepingud uue kodu omandamiseks ja senisele kodule ostja leidmiseks. LAAM Kinnisvara otsib senisele korterile ostjat kuni Tiskreojal uus kodu valmimas on. Minimaalne müügiperiood on kolm kuud ning kui selle ajaga ostjat ei leita, ostab Tiskreoja arendaja senise korteri ise ära.

Tallinna piiril asuva Tiskreoja elurajooni 12 hektarile kerkib terviklik tuleviku elurajoon, kus valmib kokku ligi 400 kodu. Elamute juurde on planeeritud majadevaheline park, kilomeetri jagu terviseradasid, rulapark, pallimänguväljakud, suur laste mänguala ning avar õunaaed. Kõik moodsad kortermajad on kolmekorruselised ja igas majas on lift. Korterite vahel on täiendav heliisolatsioon ning enamik kodusid on avara rõdu või terrassiga.

Invego poolt arendatava Tiskreoja elurajooni ehitab NOBE ja arhitektuurse lahenduse on loonud PIN Arhitektid.