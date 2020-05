Huvitav paradoks: maksepuhkust võetakse valdavalt töötasu vähenemise, mitte töökaotuse tõttu

Luminori krediiditoodete juhi Heiki Raadiku sõnul on kõige enam laenudele maksepuhkust küsinud need kliendid, kes töötavad või töötasid neis sektorides, mida koroonaviiruse levik kõige enam mõjutas ehk toitlustus, turism, transport, meelelahutus, sport, kultuur ja iluteenused.

Peamine ehk 70% juhtudel oli maksepuhkuse küsimise põhjus inimeste töötasu vähenemine ning vaid 13% juhtudel töökaotus. 17% juhtudel pole olnud kindlat põhjust ning inimesed on maksepuhkuse võtnud igaks juhuks.

Maksepuhkuse võtnud inimeste keskmine kodulaenu jääk on 68 000 eurot ning keskmine laenu tagasimaksmise periood 16 aastat. Maksepuhkust on küsinud kõige rohkem need kliendid, kes on sõlminud laenulepingu 2008. ja 2016. aastal.

„Paljud maksepuhkust küsinud kliendid ei olnud selliseks olukorraks valmis. See tähendab, et neil praktiliselt puudusid igasugused säästud,“ ütles Raadik ja lisas, et pea 70% maksepuhkust küsinud inimestest oli sel hetkel kontol vähem kui 500 eurot.

Raadik märkis, et kindlasti peaksid inimesed juba varakult probleemide korral panga poole pöörduma. „Praegusel juhul on võimalik maksepuhkust taotleda 12 kuuks ning seejuures nende muid laenutingimusi ei muudeta. Vajadusel tuleks seda võimalust kindlasti kasutada,“ rõhutas Luminori krediiditoodete juht.

Ka märtsis läbi viidud uuringust, mis Luminor tellis, tuli välja, et veerand Eesti inimestest peaksid oma säästudega vastu vaid kuni ühe kuu ning 30% inimestest peaksid vastu kuni kaks kuud.

