Huvitav trend: esimest korda kaheksa aasta jooksul on välismaal elavate poolakate arv langema hakanud

„Meie SKT on emigratsiooni tõttu 5% madalam. See on väga kõrge lõiv, mida Poola on pidanud maksma rikastele lääneriikidele,” ütles Poola peaminister Mateusz Morawiecki eelmisel kuul. “Ei ole normaalne, et vaene riik peab rikastele riikidele sellist lõivu maksma. Kõrgema elatustasemega riigid peavad sellele lõpu tegema.”

Poola statistikaameti andmete kohaselt on välismaal elavate poolakate langusnumber üsna samas suurusjärgus, mis Suurbritanniast lahkuvate poolakate hulk. Kuigi erinevate riikide rändestatistikat on väga keeruline kõrvutada, ilmneb nii Poola kui Suurbritannia ametlikust statistikast, et Ühendkuningriigis elavate poolakate arv on viimase 18 kuu jooksul kümnete tuhandete võrra langenud.

Maria Rosnowska, kes kolis möödunud aasta detsembris pärast 16 aastat võõrsilolekut tagasi Varssavisse, tõi koju tagasi töökoht, kus tema ülesandeks on vastutada ettevõtte Kesk-Euroopa äri eest. „Ma mõtlesin, miks mitte. See on hea võimalus olla taas oma perele lähemal,” põhjendas ta. Rosnowska sõnul oli see ka peamine põhjus, miks ta naasis, mitte mingid valitsuse poliitikad.

Karol Skrzyszowski lahkus Londonist juba 2016 ja hindab nüüd krediidiriske HSBC Krakowi kontoris. Ta naasis kodumaale seetõttu, et seal on kasvanud heade töökohtade hulk. Seda illustreerib ka asjaolu, et sinna on oma kontorid loonud nii JPMorgan kui Google.

Tomasz Fiksi jaoks, kes töötas Londonis ettekandjana ja vastutas ka köögi puhtuse eest, tähendas eratreeneriks saamine ja Wroclaw’sse kolimine elukvaliteedi tõusu. „Mul väga meeldis London, aga ta oli kohati liiga väsitav,” põhjendas poolakas. Ta leiab, et täna on Poolas oluliselt rohkem võimalusi, kui siis, kui ta ära läks.

Siiski võib aga paljude poolakate jaoks, kes on pikalt välismaal elanud, Poola konservatiivse ühiskonnakorraldusega harjumine aega võtta või suisa konarlikuks osutuda. Rosnowska tunnistas näiteks, et temal oli koju naasmine paras kultuurišokk.

Ehk just sel põhjusel võib siiski suur osa 900 000 poolakast, kes praegu Suurbritannias elavad, sinna ikkagi edasi jääda ja need, kes lahkuvad, võivad Poola asemel hoopis mõnda teise EL-i liikmesriiki siirduda.