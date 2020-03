Ida-Viru turismiettevõtja: me pole veel koondanud, töötajad on meie põhivara. Aga süda valutab mikroettevõtjate pärast

Rattur on turismiklastri ning LEADER-tegevusgrupi Virumaa koostöökogu aktiivne liige, keda nimetatakse üheks Ida-Virumaa turismi hingeks. '

„Kergekäeliselt inimesi ära koondada ei oleks tark tegu,“ lausus Rattur. Praegu on osa inimesi haiguslehel, osa aga puhkusel. „Eelmine aastal oli väga tihe tööaasta ning puhkusejäägid on suured,“ tõdeb Rattur. See on hea, sest annab praeguses olukorras hingamisruumi.

Töölepinguseadus lubab inimeste palka ilma lepinguid ümber tegemata kolmeks kuus mõistlikus mahus vähendada ning sellest turismiettevõtjad ei pääse.

Riigi pakutavad töötasu kompenseerimise plaanib mõisahotelli tegevjuht ära kasutada, sest puhkused ja haiguselehed ei kesta kauem kui paar nädalat. „Loomuliult läheme selle peale ja võtame riigi abi vastu ning siis läheme jälle edasi,“ ütles Rattus.

Kõige hullem on see, et keegi ei tea, kui kaua olukord kestab,“ ütles Rattur, lisades, et nad jälgivad olukorda pidevalt. „Kui Kristjan Port ütleb, et olukord leeveneb alles järgmiseks aastaks, siis seda lihtsalt ei taha uskuda,“ ütles ta.

Rattur ütles, et valutab südant mikroettevõtjate pärast, kes sageli on ka pereettevõtjad, sest praegused meetmed on rohkem suunatud suurettevõtetele ning mikroettevõtted on abita jäänud. Just mikroettevõtjad on aga viimastel aastatel turismi palju edasi arendanud ning pidanud selleks laenu võtma. Laenu tuleb aga tagasi maksta.