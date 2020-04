Ida-Viru turismile eraldatud kriisimiljon ärritab teisi piirkondi

Põhjarannik RUS

Vene turistide saabimine Tallinnasse Foto: Kristjan Järv

Tartu, Pärnu ja Haapsalu linnapea pöördusid valitsuse poole sooviga, et kõiki regioone koheldaks võrdselt – nad pole rahul sellega, et 25 miljonist, mis riik on eraldanud kriisiabi korras turismisektorile, on juba miljon määratud saarlastele ja miljon Ida-Virumaale, kirjutab Põhjarannik.