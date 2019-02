Ida-Virumaal algas võidujooks uute majutuskohtade rajamisele ehk kuidas tuhkatriinust on saamas turismiprintsess

Tuhkatriinust on saamas printsess. Kunagine kaevanduste-, valu ja viletsuse, narko- ja muukeelsete probleemide häbiregioonist on viimase 10 aastaga saanud Eesti atraktiivseim turismipiirkond. Et see kõik on asjaosalistele endilegi saabunud teatava üllatusena, näitab ehk fakt, et 10 aastaga on kogu maakonna majutusasutustes juurde tekitatud vaid 250 voodikohta. Nüüd äkki, nagu teatas Aasta Turismitegija 2018 tiitliga pärjatud Ida-Viru turismiklastri eestvedaja Kadri Jalonen, on kuulda, et ainuüksi käimasoleval aastal on valmimas samas mahus pikaliviskamise asemeid.

Mahatallatuse tundest saadud energia

Mis siis ikkagi sellise pöördeni viis? Ega ometi vaid presidendi paarikuine visiit-tööabielu Narvaga?