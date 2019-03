Iduettevõtjad anuvad poliitikutelt Eesti avatuse säilitamist

Lugupeetud Kaja Kallas ja Eesti Reformierakond,

Lugupeetud Jüri Ratas ja Eesti Keskerakond

Lugupeetud Mart Helme ja Eesti Konservatiivne Rahvaerakond,

Lugupeetud Helir-Valdor Seeder ja Erakond Isamaa,

Lugupeetud Jevgeni Ossinovski ja Sotsiaaldemokraatlik Erakond,

Kirjutame Teile Eesti tehnoloogia-iduettevõtete nimel, mis on täna tööandjaks 5000 inimesele, teenisid 500 miljonit eurot käivet ja tõid eelmisel aastal Eestisse üle 300 miljoni euro välisinvesteeringuid. Tahaksime neil ärevatel koalitsioonide klapitamiste aegadel jagada Eesti kõige kiiremini kasvava majandussektori ootusi Eesti riigikorraldusele ja valitsuse prioriteetidele.

Otsustasime pöörduda Teie kui valimistel mandaadi saanud erakondade juhtide poole isiklikult, mitte meedia vahendusel.

Me usume, et kiiresti kasvavad tehnoloogiafirmad on Eesti tuleviku majanduse üks peamiseid mootoreid, ja nii riigil kui ühiskonnal laiemalt tasuks neisse soosivalt suhtuda, et neid meil rohkem oleks. Oleme sõnastanud oma sektori kui terviku arendamisel eesmärkideks, et

1. Eestis loodud tehnoloogiafirmad jäävad Eesti äriregistrisse ka väliskapitali kaasates;

2. rahvusvaheliste ettevõtete asutajad tahavad oma firma registreerida Eestis;

3. tehnoloogiafirmad loovad palju kõrgelt kvalifitseeritud töökohti just Eestisse.

Aga kui lubate, siis avaksime konteksti laiemalt: miks neid idufirmasid Eestile üldse vaja on, ja mida me ootame riigilt, eksportiva tehnoloogiasektori kasvatamiseks vajalike eeldustena.

Mida kasvavad tehnoloogiafirmad Eestile pakuvad

• 2018. aastal tõid enam kui 400 aktiivset idufirmat Eesti majandusse üle 300 miljoni euro välisinvesteeringuid, teenisid oma tegevusega üle 500 miljoni euro käivet (peamiselt eksportides) ja andes tööd enam kui 5000 kõrgepalgalisele töötajale (aastane kasv +30%). See on terve suurusjärgu, 10X kiirem, kui meie majandus kasvab keskmiselt, ja sellist kasvutempot oleme suutnud hoida enam kui viis aastat (pikemal hindamisel tuleb arvestada, et vaid 15 aastat tagasi puudus see sektor sootuks).

Loe veel

• Kogu alustava tehnoloogiasektori pealt kokku teenis Eesti riik 2018. a juba üle 60 miljoni euro maksutulu. TransferWise, Bolt (Taxify) ja Pipedrive maksavad juba 18 miljonit eurot tööjõumakse aastas. See raha ei ole Eesti sees niisama ümber jagatud, vaid päris uus, toodud maailmast Eestisse juurde. Just selle raha eest saabki tõsta õpetajate ja meditsiinitöötajate palka, pakkuda tipp-tasemel kõrgharidust ja arendada kultuuri. Suurem tõõjõumaksude laekumine aitab tasakaalustada sotsiaalset ebavõrdsust ja toetada vähem kindlustatud peresid.

• Eesti eesmärk võiks olla hoida kohalikud geeniused kodumaal. Kui pakkuda neile piisavalt ägedaid väljakutseid Eestis, siis meie oma talendikad noored Eestisse ka jäävad. Kui Eestis tegutsevad globaalse haardega ettevõtete peakontorid ja arendusüksused, siis vähendab see väga oluliselt Eesti helgemate peade väljarännet.

• Kui Eestis tegutsevad globaalse haardega ettevõtte peakontorid ning arendusüksused, tahavad helgemad pead välismaalt tulla Eestisse tööle – olenemata sellest, et ilm on vahest külm. Väikesele riigile tähendab see ebaproportsionaalselt suurt lisanduvat maksutulu. Kui aga helgemad pead Eestisse tööle tulla ei saa, siis ei ole tööjõupuuduse tõttu Eestis tegutsevatel globaalse haarde ettevõtetel võimalik oma peakontoreid ja arendusüksusi Eestis hoida ja need töökohad kolivad teistesse riikidesse.

Ilma ekspordi ja suures osas eestlastele kuuluvate eksportivate ettevõteteta Eesti edukaks ei saa. Edukalt ei saa eksportida ilma, et nende riikide kodanikud meie firmades töötaks.

• Kui tahame, et Eestis kasvatatud toiduaineid tarbitaks rohkem ja kohvikutel, juuksurisalongidel ning poodidel oleks rohkem kliente, siis selleks peab ühiskonnas kasvama ostujõuliste inimeste oskaaal. Tänu ekspordile kõrget palka saavad tehnoloogia-töökohad tekitavad läbi kohaliku tarbimise juurde oluliselt teiste sektorite töökohti (õpetajad, kohvikupidajad, arstid, juristid, kinnisvaramaaklerid, juuksurid, taksojuhid, ehitajad jne). Kui kohalikke kliente jagub, siis ei pea ooperilaulja tingimata Viinis töötama, ehitaja ei pea Soomes ehitama, kokk ei pea Stockholmi kolima ning Eesti kirjanik saab kirjutada eesti keeles, sest eestikeelseid lugejaid on piisavalt.

• Eesti idufirmades on palju positiivset patriotismi. Mööda maailma oma äri edendades räägitakse alati ka Eesti lugu ja oma firma otseste vajaduste kõrval otsitakse viise, kuidas tuua kasu oma kodumaa majandusse, kultuuri, heategevusse. Globaalse haardega ettevõtted aitavad Eestit maailmas suuremaks teha.