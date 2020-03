Iduettevõtted tõid startup-viisaga Eestisse ligi 1000 töötajat

Startup-viisa abil on Eestisse töötajaid värvanud 207 iduettevõtet ehk viiendik kõikidest Eesti iduettevõtetest. Startup-viisaga iduettevõtetesse tulnud töötajate keskmine brutokuupalk oli möödunud aastal 1951 eurot, ületades tunduvalt Eesti keskmist palka, mis oli samal ajal 1407 eurot. Enamus startup-viisaga Eestisse tulnud töötajaid olid pärit Venemaalt (149), Indiast (124) ja Brasiiliast (111).

“Välismaalaste rolli meie kohalike ettevõtete edus ei saa täna eirata ega alahinnata. Viiendik Eesti idusektori töötajatest on välismaalased ning nõutud ja tihti ka väga spetsiifiliste oskustega tippspetsialistid, kes panustavad meie kohalike iduettevõtete kasvu. Seetõttu on väga oluline, et Eesti oleks talentidele avatud ja atraktiivne riik ning meie kohalikud ettevõtted ei oleks sunnitud lahkuma, kuna nad ei leia siit endale vajalikke töötajaid,” sõnas Startup Estonia juht Maarika Truu.

2019. aastal on startup-viisaga Eestisse tulnud asutajate poolt loodud 40 uut iduettevõtet, välismaalasi on Eesti iduettevõtete asutajate seas täna koguni 30%. Enamus iduettevõtete asutajaid on Eestisse möödunud aastal tulnud Iraanist (61), Venemaalt (48) ja Indiast (40).

Startup-viisa projektijuht Merilin Lukk tõi välja, et alates programmi loomisest 2017. aasta jaanuaris on Eestisse tööle asunud kokku 2150 inimest, neist 572 olid idufirmade asutajad, kes on programmi abil Eestisse asutatud 207 ettevõtet.