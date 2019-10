Idufirma asutanud pensionieelikud osutusid noortest palju edukamateks

USA statistikaamet ja Massachusettsi Ülikool viisid läbi uuringu, mis näitab, et eduka ettevõtte asutaja on keskmiselt 45-aastane ehk märksa vanem kui inimesed arvavad. Eestis on keskmine asutaja 37-aastane.

Eestis kiputakse Oadi sõnul arvama, et 60-aastased loevad vaid päevi pensionini, aga tegelikult on see eduka ettevõtte asutamiseks küps aeg ja seda isegi tehnoloogiasektoris.

“Uuring kummutab müüdi nagu peale 25. eluaastat poleks enam mõtet ettevõtet asutada. Noortel võib isegi olla parem tehnoloogiataju, kuigi, mida aeg edasi, seda väiksemaks see põlvkondade lõhe muutub. Samal ajal on elukogenud inimestel maailmatunnetust ja kontakte – lihtsalt needsamad elatud aastad annavad eelise. Sageli on nii, et mida suurem kogemus, seda parem tulemus,” rääkis Oad. “Praegu ongi tegelikult nii Eestis kui ka teistes lääneriikides järjest enam levinud, et kõrgkooli minnakse keskealisena ja ka vanemana ja õpitakse senisega võrreldes täiesti uut eriala. Inimesed elavad kauem ning jõuavad mitut ametit pidada.”

USA statistikaameti ja Massachusettsi Ülikooli uuringust selgus:

• 50-aastasel startupi asutajal on 2,2 korda suurem tõenäosus eduks kui 30-aastasel.

• 40-aastase edutõenäosus on 2,1 korda suurem kui 25-aastasel.

• 50-aastase inimese poolt asutatud ettevõtte positiivne prognoos on 2,8 korda suurem kui 25-aastasel.

• 60-aastaselt eduka idufirma asutamise edutõenäosus on kolm korda suurem kui poole nooremalt.