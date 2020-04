Idufirma juht: kärbime palku ainult nendel töötajatel, kes teenivad üle 2000 euro kuus

Värbamisäpp Meetfrank viib töötajad anonüümselt ettevõtetega kokku. Koroonaviirusega kaasnenud kriis tõi Holmi sõnul ettevõttele kaasa märkimisväärse languse kõikides riikides, kus aktiivselt tegutsetakse. Samas leiab ettevõtja, et kriisis pole kärpimine lahendus.

„Oleme palku kärpinud, aga ei koonda. Meie seisukoht on lihtne: usume, et täna on see koht, kus peame võtma ettevõttena kollektiivse vastutuse. Meie esimene eesmärk on pakkuda enda inimestele stabiilsust," rääkis Holm.

Meetfrankis vähendati märtsis juhtide ja aprillis ülejäänud töötajate palka 25 protsendi võrra, kuid Holm loodab, et juunis jõutakse vanale palgatasemele tagasi. Kärped puudutasid ainult töötajaid, kelle palk on üle 2000 euro.

Holm rääkis ka veel sellest, milliste sektorite ettevõtted Meetfranki äpis praegusel ajal töötajaid juurde otsivad ja millise strateegiaga ta majanduskriisile vastu läheb.