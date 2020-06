Idufirma Ziticity tahab Eestis teha revolutsiooni kulleriteenuse valdkonnas

Ziticity kaasasutaja ja tegevjuhi Laimonas Noreika sõnul on Eesti e-poodidel kauba kohaletoimetamise osas veel kõvasti arenguruumi. „Eesti kliendid on harjunud, et isegi samas linnas asuvast e-poest kaupa tellides tuleb pakki oodata mitu päeva. Sageli kulub pakiautomaadi teate saamiseks koguni nädal. Suuremates riikides, näiteks Prantsusmaal või USA-s, ei tuleks nii pikk ootamine kõne allagi - kliendid on harjunud saama kauba koduuksel kätte samal päeval või isegi sama tunni jooksul," lausus Noreika.

Ziticity pakub ukselt-uksele kullerteenust e-poodidele ja restoranidele. Ingliskeelse nimega last mile delivery on mujal maailmas väga populaarseks osutunud teenus, mille eesmärk on kiirendada kaupade jõudmist laost kliendi koju, vähendades seejuures kauba müüja logistikakulusid. Ziticity on Eesti turul esimene sellise teenuse pakkuja, mille keskmine ukselt-uksele kullerteenuse aeg Tallinnas on 37 minutit.

„Restoranipidajatel tuleb maksta suurtele toiduvedajatele nagu Wolt või Bolt hirmkallist vahendustasu 24-28 protsenti tellimuse hinnast, mille tõttu pole restoranil tegelikult võimalik koju tellitud toidult kasumit teenida. Alternatiivina on osad restoranid arendanud endale oma online-tellimuste platvormi, kuid väikeettevõtte jaoks on sellise IT-süsteemi arendamine ja ülalpidamine samuti väga kallis. Siin pakubki lahendust Ziticity - anname restoranipidajatele kasutada valmis platvormi, mille integreerimine on väga lihtne ja kordades soodsam kui suurte toiduvedajate teenus või oma IT-süsteemi arendamine. Teise valikuna pakume võimalust integreerida Ziticity lahendus restorani veebilehe külge, mis sobib paremini juhul, kui toidutellimusi on väga palju," selgitas Noreika restoranidele pakutavaid lahendusi.

Kui restoranidest toidu kojuveoteenuse turul on peamiseks probleemiks kallis hind, siis e-poodide puhul on põhiprobleemiks aeglane teenus. Noreika sõnul on Eesti kliendil sisuliselt kaks valikut - kas leida aeg, et minna füüsilisse kauplusesse ise kohale ja saada kaup kohe kätte või tellida tooted e-poe vahendusel mugavalt koju, kuid leppida ootamisega. „Mõne aasta jooksul Eestis jõuliselt arenenud pakiautomaatide võrgustik on küll muutnud e-poodidest tellimise senisega võrreldes mugavamaks, kuid paki kättesaamine võtab endiselt väga kaua aeg. Ma ei näe ühtki põhjust, miks Eesti kliendid ei võiks kasutada oluliselt kiiremat uksest-ukseni kullerteenust, mis on paljudes teistes Euroopa riikides saanud turustandardiks. Selline teenus annab eelise nii klientidele kui ka kohalikele e-poodidele, mis võitlevad tihedas konkurentsis rahvusvaheliste hiidudega, nagu Amazon või AliExpress."