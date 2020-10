Idufirmade kiirendi asutaja: Bolt võib TransferWise'ist mööda tüürida

"Tegu on lihtsalt hästi suure turuga ja selge efektiivse ettevõttega, kes seda turgu vallutab. Mina olen nende suhtes optimistlik, samas olen ka TransferWise'i suhtes optimistlik, lihtsalt turu suurustel on vahe sees," rääkis Tammo ja lisas, et ei välista Bolti möödumist Transferwise'ist.

Transferwise'i väärtus tõusis tänavus suvel 4,3 miljardi euroni. Bolti väärtust hinnati mais 1,7 miljardile.

Pikemalt loe Äripäevast.