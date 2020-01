Idufirmade suunamuutus: rahapõletamise asemel käive ja kasum ning Eestis tootmine

Eesti idufirmad ja keskkond end tõendanud. Seda kinnitab fakt, et investorid on üha rohkem valmis Eestisse tulema, ehkki siia lendamine on paras ettevõtmine.

Eesti e-teenused on võimaldanud Start-up Estonia kodulehele koondada idufirmade andmebaasi, mis annab ülevaate konkreetsete firmade tegevuse, majandusseisu, töötajate ja tasutud tööjõumaksude kohta, samuti saab pildi sektorist tervikuna ja alasektoritest. Kõikidel idufirmadel on võimalik selle andmebaasiga liituma, sest nii saab Start-up Estonia idufirmade tegevusest ja tervisest ülevaate ning ettevõtetel on võimalik end nähtavaks teha.