Väikeinvestorid saavad Balti suurima börsiettevõtte avaliku pakkumise aktsiaid märkida 28 euroga tükist, kuid tegelik hind selgub hiljem ja võib tulla madalam.

Kas aktsia on odav või kallis? Harva on aktsiapakkumisel aktsia hind madal. Põhjus on selles, et müüjal on parim info ettevõtte ja selle väljavaadete kohta. Müüjale võib iga hind tunduda liiga madal ja ostjale liiga kõrge.

Kui raha on, siis investorite valik ei piirdu ainult uue börsile pürgiva ettevõttega.