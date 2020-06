Iiri lennufirma Eesti haru esitas pankrotiavalduse ja koondas töötajad

Cityjet sattus koroonakriisi ajal raskustesse ja on hakanud oma tegevust koomale tõmbama. Ettevõtte esindaja Richard Moore kommenteeris, et firmas toimub restruktureerimine ja üks osa sellest protsessist tähendas firma Eesti haru Cityjet OÜ pankrotiavalduse esitamist.

Samuti on näiteks ka Cityjeti Soome ja Rootsi tütarfirmad esitanud pankrotiavaldused.

Iiri lennufirma tegeles regionaallendude allhangetega ja pakkus sellega konkurentsi Nordicale. Moore ütles, et Cityjet loodab aasta teises pooles jätkata tegevust väiksema lennufirmana.

2017. aastal tegevust alustanud Cityjet OÜ tegeles põhiliselt lennumeeskondade värbamisega. 2018. aastal oli ettevõtte käive umbes 3,5 miljonit ja kasum ligi 100 000 eurot. Kui möödunud aasta alguses oli Cityjeti Eesti harul 24 töötajat, siis tänavu märtsiks oli nende arv kahanenud 16-le.

„Cityjet on olnud meile väga tubli konkurent Põhja-Euroopas," kommenteeris Nordica ja Xfly kommunikatsioonijuht Toomas Uibo. „Selge on see, et kogu lennunudus on täna suures kiisis. Konkurendi Eesti haru pankrot tähendab kahjuks töökaotust ka paljudele eesti pilootidele, kes Iiri ettevõttes töötasid. See on väga kurb, aga ilmselt oli see möödapääsmatu."

Ta lisas, et Xfly on kriisi tõttu pakkunud lendavale koosseisule 50-protsendilist töökoormuse vähendamise võimalust eesmärgiga säilitada inimestel vähemalt pool sissetulekut ja hoida nende kvalifikatsioone jõus. „99 protsenti pilootidest ja pardapersonalist on selle pakkumise ka vastu võtnud mõistes olukorra tõsidust," lisas ta.