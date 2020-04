Iirimaa riiklik bussifirma hangib piletisüsteemi Osulate ettevõttelt

Bus Éireann on Iirimaa suurim bussiettevõte, millele kuulub 850 sõidukit. Turniti broneerimissüsteem võetakse 2020. aasta lõpuks kasutusele bussiettevõtte 18 siseriiklikul ja rahvusvahelisel liinil, mida ettevõte opereerib kommertsalustel Expressway nime all.

Turniti tegevjuhi Andres Osula kinnitusel on ta uhke võimaluse üle teha koostööd sedavõrd tunnustatud ettevõttega nagu Bus Éireann. "Meie jaoks on koostöö nii tuntud transpordiettevõttega hindamatu väärtusega referents. See annab kinnitust, et Turniti platvorm on kaugliinide bussioperaatorite jaoks väärtuslik töövahend," lisas ta.

Bus Éireann'i kommertsjuht Eleanor Farrelli sõnul on neil hea meel teha koostööd Turnitiga Expressway uue broneerimis- ja piletimüügilahenduse väljatöötamiseks. "Partnerlus Turnitiga võimaldab Expresswayl tõhusamalt turul konkureerida. Tänu sellele saavad kliendid pileteid lihtsamalt ja efektiivsemalt osta ning muuhulgas kiireneb ka pardale tulek," ütles Farrell.

Pärast platvormi kasutuselevõttu müüakse kõik Expressway piletid Turniti kaudu. „Tegemist oli riigihankega ja vastavalt lepingule vastutab Turnit nii tarkvara lokaliseerimise kui ka juurutamise eest. Strateegilise partnerina vastutame lisaks lahenduse majutuse eest enda SaaS-i pilvekeskkonnas ka kogu süsteemi elutsükli eest, " selgitas Osula.

Osula mainis, et tehing Iiri firmaga on osa Turniti jätkuvast ambitsioonikast laienemiskavast maailmaturgudele. "Usun, et peagi saame nende plaanide raames teatada järgmistest põnevatest rahvusvahelistest koostööprojektidest," lubas ta.