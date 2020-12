Iirimaalt saadud 37 miljonit eurot läheb tõenäoliselt Lääne-Eestisse radari ehitamiseks

Tuulepargiarendajad ja kaitseministeerium on aastaid kembelnud radarite ja nende tööd segavate tuulikute pärast. Tüli põhjus peitub just kõrguses, sest mida kõrgem on tuulik, seda tootlikum ta on ja seda rohkem ta ka radarite tööd segab. Valitsus on juba otsustanud, et 2024. aastaks saab uue Kagu-Eesti radariga „vabaks” u 3100-ruutkilomeetrine ala Ida-Virumaal, aga nüüd võiks ühekorraga osta teisegi radari Eesti teise otsa. Aga saastekvoodi müügist teenitud rahaga võiks lisanduda veel teinegi ja hoopis suurem ala. Kuhu? Seda saad lugeda alljärgnevast.