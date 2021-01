Iisrael loodab järgmise kahe kuuga kogu elanikkonna vaktsineerida. Valitsus teeb tarnetega imet

Valitsus sõlmis ravimitootja Pfizeriga uue lepingu, tänu millele jõuab pühapäeval riiki sadu tuhandeid doose vaktsiini - selle kuu lõpuks peaks saabuma veel miljon doosi ja märtsiks kokku 10 miljonit doosi, vahendab The Times of Israel.

Veel üle 100 000 vaktsiini saatis Iisraeli ravimitootja Moderna ja selle järgmine tarne saabub eeldatavasti järgmise nädala algul.

9,29 miljoni elanikuga Iisrael on jõudnud kolme nädaga vaktsineerida suurema osa oma elanikkonnast kui ükski teine riik maailmas - kaugelt enam kui Euroopa Liit. Tehtud on juba 1,7 miljonit kaitsepookimist, mis teeb 19,5% populatsioonist.

Tervishoiuministeeriumi sõnul vaktsineeritakse esmajärjekorras riskirühmi, sh inimesi, kellel vanust rohkem kui 60 eluaastat - 70% neist on juba saanud oma esimese süsti.

Foto: reuters

Peaminister Benjamin Netanyahust sai laupäeval esimene Iisraeli elanik, kes sai teise doosi koroonavaktsiini. Ta lubas, et kogu Iisraeli populatsioon vaktsineeritakse järgneva kahe kuu jooksul ning neist saab esimene koroonakriisist väljuv riik maailmas.

Iisrael pidi algselt saama järgmise vaktsiinitarne alles veebruaris, ent võimudel õnnestus saavutada ravimitootjatega uus kokkulepe, kindlustamaks, et kõigil esimese doosi saanutel on võimalik saada ka teine doos ette nähtud ajal ehk 21 päeva jooksul.

Foto: AP

Juhul, kui tarnetega probleeme ei teki, loodavad tervishoiuametnikud alustada kõikide elanike - mitte pelgalt riskirühmade ja vanemaealiste - vaktsineerimist järgneva kahe kuni kolme nädala jooksul.

Valitsus teatas, et neli riiki, sh Küpros ja Taani, on palunud Iisraelit abi vaktsiinidooside näol. Jeruusalemm teatas, et kaalub seda, ent keskendub kõigepealt oma elanikkonna täielikule vaktsineerimisele.