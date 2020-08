IKEA kaubamaja ehitamine Kurnasse võib sattuda ohtu

Näiteks on välja käidud argument, et teisel pool ringteed asuv Maxima logistikakeskus kasutab oma tegevuses ammoniaaki ja diislikütust, kirjutab ERR.

Vandeadvokaat Kristo Kallas esindab kahte kaubamaja krundi lähistel elavat klienti. Üks nende mure on liikluskoormuse kasv, ent selle kõrval, selgitas Kallas, pole planeeringu vastu võtnud Rae vald arvestanud, et Maxima keskuse näol on tegemist C-kategooria ohtliku ettevõttega, millele on määratud ohuala.

"Võrdluse mastaap on küll ilmselt natukene erinev, aga kindlasti paljud mäletavad hiljutist sündmust Beirutis, kus toimus ammoniaagiladude plahvatus. Maxima logistikakeskuses täpselt samamoodi on tegemist ammoniaagiga, on tegemist diislimahutitega ja selle ohu raadius on 1700 meetrit," rääkis Kallas.

Platsi kaugus Maximast on alla 500 meetri ehk see see asub ohualas. Päästeametist selgitati, et eelkõige tagab ohutuse oma keskuses Maxima ise ja ohuala ei tähenda, et sinna ei tohiks ehitada.

Pikemalt loe ERRist.