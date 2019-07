IKEA palkab Eestis üle 40 töötaja

IKEA Eesti väljastuspunkti juhi Aleksejs Mihailovsi sõnul on IKEA Eesti töökohad sobilikud nii varasema kogemusega kui ka alles alustavale töötajale, kes otsivad kas osalise või täiskoormusega töökohta ja on huvitunud jaekaubandussektorist.

„IKEA palkab inimesi eelkõige tuginedes väärtustele. Oleme tuntud oma demokraatliku organisatsioonikultuuri poolest, kus juhtide ja töötajate vahel on vastastikune austus, jagatud vastutus ning ka panustamine ettevõtte arengusse. Seetõttu otsime inimesi, kes soovivad töötada paindlikus töökeskkonnas, kus on palju väljakutseid, kuid kus ka tunnustatakse kõiki,“ selgitas Mihailovs. Tema sõnul on ettevõttes võimaldatud paindlik tööaeg, kus saaks õppida tööks vajalikke oskuseid ning kus töö- ja eraelu oleks tasakaalus.

„IKEA kui Rootsi ettevõte hindab enda inimesi. Kuigi jaemüügisektor on töökoormuse ja -tempo poolest nõudlik, pakub IKEA võimalust kasvada, tagades kõigil ametikohtadel õppimisvõimaluse ja turvalise ning austusväärse töökeskkonna, kus on toetavad kolleegid kõigist kolmest Balti riigist. Lisaks tagab tööandja kõigile tööriietuse ja ohutusjalatsid,“ loetles IKEA väljastuspunkti juht.

IKEA Eesti kollektiiv koosneb esialgu ligikaudu 50-st inimesest.