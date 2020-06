Ikea sai kriisis oodatust väiksema hoobi ja plaanib üheksas riigis abiraha tagastada

Ikea peamise jaemüüja Ingka Groupi jaemüügijuht Tolga Oncu lausus, et firma otsustas alustada läbirääkimisi Belgia, Horvaatia, Tšehhi, Iirimaa, Portugali, Rumeenia, Serbia, Hispaania ja USAga.

Oncu sõnul prognoosisid nad kriisi alguses, et ärimahud võivad väheneda 70-80%. Kuid nüüd, mil poed on taas avatud, on nõudlus hüppeliselt suurenenud.

„Nüüd teame rohkem kui märtsis ja aprillis ning on õige aeg öelda: suur aitäh, et meid raskest ajast läbi aitasite ja nüüd me saame selle tagasi maksta,“ lausus Oncu briti majanduslehele.

Ikea on riikidega läbirääkimisi alustanud, kuid kuna sundpuhkuse või osaajaga töötamise skeemid olid riikides erinevad, siis ei tea ettevõte veel, kuidas tagasimaksed toimuvad. Samuti ei ole veel täpselt teada, kui suured summad tuleb tagastada ning kui paljusid töötajaid palgatoetus üheksas riigis täpselt puudutas.

Financial Times kirjutab, et Ikea toetusraha tagastamise otsus tekitav paljude ettevõtete jaoks sama dilemma, sest maailma majandused hakkavad pärast esialgset Covid-19 pandeemia põhjustatud šokki taastuma.

Üksikutes riikides on kriisis saadud abiraha tagastanud ka teised ettevõtted, sageli välise surve tulemusel, kuid rahvusvahelisi ettevõtteid, mis kogu toetusraha tagasi plaanivad anda, on vähe.

Oncu kinnitusel oli Ikea prioriteet märtsis ja aprillis oma töötajate ning nende sissetulekute kaitsmine, sest ettevõte sulges suurema osa oma 374 kauplusest. „Kui asi hakkas selginema, siis mõistsime, et suudame uute oludega kohaneda ning kriis ei olnud nii suur kui kartsime ega kesta nii kaua kui me alguses arvasime,“ rääkis Oncu, lisades, et toetusraha tagasi maksmine on lihtsalt õige tegu.

Ikea asutas ka 26 miljoni euro mahus fondi, millest Ikea kaupluste juhid saavad kohalikke kogukondi toetada.

Rootsis asutatud ettevõte on oma gruppi oluliselt laiendanud ning grupi erinevate ettevõtete peakontorid on suures osas koondunud Hollandisse ning Euroopa seadusandjad uurivad ettevõtte maksuafääre. Nimelt on ettevõtte struktuur väga keerukas ning põhjuseks peamiselt maksukoormuse vähendamine.