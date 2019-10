Ikea valis täissuuruses kaupluse asukoha välja

Rae vallavolikogu arutab Ikeale maatüki otsustuskorras müüki 15. oktoobril.

Rae vallavanem Mart Võrklaeva sõnul leidis esimene kohtumine IKEA esindajatega aset umbes pool aastat tagasi.

"Selle aja jooksul on kaalumisel olnud ka teisi, valla omanduses olevaid kinnistuid, kuid ühiselt leidsime, et see võiks olla parim koht," selgitas Võrklaev.

Teisipäeval peetud istungil otsustas vallavalitsus saata volikogu menetlusse eelnõu vallale kuuluva Põlluvälja kinnistu otsustuskorras müümiseks Rootsi mööblikontsern Ikea huve Eestis esindavale arendajale Viljandi Real Estate OÜ.

""Vallale on müügitehing oluline ka seetõttu, et meie omandis on piirkonnas veel teisigi maid ning sellise suurtegija tulek kasvatab nii meie kui ka ümbruskonna inimeste vara väärtust. Loodan väga, et volikogu otsustab müügi ettepanekut toetada," märkis Võrklaev.

Vallavanema sõnul on Ikea valmis panustama ka oma kinnistuga piirnevasse taristusse ja kogukonda. Läbirääkimised olid Võrklaeva sõnul "ülimalt konstruktiivsed".

IKEA Baltikumi jaemüügijuhi Johannes Johannessoni ütles ERR-ile, et IKEA ostab maatüki Eestis eesmärgiga avada siin täissuuruses IKEA pood.

Viljandi Real Estate OÜ, kes esindab Rootsi mööblikontserni IKEA, ja Rae vald peavad läbirääkimisi müügilepingu osas, mille alusel Rae vallavalitsus müüks maatüki IKEA poele, teatas ettevõte Ärilehele.

IKEA sisenes Eesti turule 2019. aasta augustis, avades siin e-poe koos füüsilise väljastuspunktiga Tallinnas.