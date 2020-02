Ikka keskkonnasõbralikumalt: Tesla sai Saksamaa kohtult loa oma uue gigatehase alalt 91 ha metsa maha võtta

Kuigi Teslal ei ole Branderburgi plaanitava nn gigatehase rajamiseks kõiki vajalikke lubasid, andis kohalik omavalitsus ettevõttele loa 91-hektariline metsamaa puudest puhtaks teha. Keskkonnaaktivistid sõdisid sammule vastu ning saidki Berliini ning Branderburgi kohtult ettevalmistustööde ajutise peatamise.

Eile kohus aga tühistas need piirangud.

Tesla on kinnitanud, et plaanib nende tehase alla minevast metsast kolm korda suurema ala uute puudega katta.

Tesla plaanib gigatehase ehitusega alustada sel aastal ning autotootmine peaks algama 2021. aastal. Aastas plaanitakse tehases toota 500 000 autot. See oleks Tesla neljas gigatehas. Veel on Teslal tehased USAs Nevadas ja New Yorgis ning Hiinas Šanghais.

Tesla miljardärist juht Elon Muski hinnangul on Saksamaa inseneriteaduste vallas muljetavaldav, mistõttu ka uus tehas just sinna ehitatakse.