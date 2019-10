IKT klaster panustab Eesti osalemisse EXPO-l kuuekohalise summaga

„Eesti IKT klaster aitab aastaks 2023 kasvatada oma partnerettevõtete eksporditulu vähemalt 200 miljoni euro võrra," räägib klastrijuht Doris Põld. „Ühistegevused ja tähelepanu, mida annab Eesti paviljon Dubai EXPO'l on meie jaoks väga hea vahend ettevõtete tuntuse suurendamiseks." Tänaseks on klastri ettevõtted sisenenud 128-le välisturule ning nende osakaal kogu IKT-sektori müügitulust on 61%.

Klastri fookusteemad on digitaliseerimine tööstuse ja transpordi-logistika valdkonnas ning e-riigi ja teiste digilahenduste lahenduste eksportimine. „Maailmanäitusel on Eesti paviljoni keskmes e-Eesti edulugu, see on see, millega Eestit seostatakse ning mis toob Eestile kuulsust täna ja loodetavasti ka homme," räägib Eesti EXPO tiimi juht Andres Kask. „IKT klastri osalemine maailmanäitusel on vundamendiks neile ettevõtetele, kes otsustavad panustada oma nähtavusse meie ekspositsioonis või programmis."

Näiteks on juba oma osalusest teatanud IKT klastri liige GoSwift, kes tegeleb nutikate väravalahendustega. Ettevõte teenindab täna viit piiripunkti Leedus, kolme Eestis ja üht Soomes. Järjekordade virtualiseerimist pakutakse ka näiteks Tallinna ning Ostankino teletornis Moskvas.

„EXPO-le on oodatud kõik nutikad ettevõtted. Seda hoolimata nende täpsest tegevusalast," julgustab Andres Kask. „Aga kindlasti on IKT klastri osalemine heaks eeskujuks ka teistele valdkondlikele ühendustele. See näitab kogu valdkonna ühist soovi ekspordimahte suurendada."

Doris Põld leiab, et EXPO-l osalemine on Eesti jaoks tähtis maineprojekt, mistõttu on info- ja kommunikatsiooniklastri toetus elementaarne. „Koos oleme tugevad ja koos saame suured asjad tehtud," usub Põld. „Kutsume oma ja teiste valdkondade ettevõtteid ja meietaolisi koostöö-organisatsioone kindlasti osalema. Selline võimalus avaneb ainult kord viie aasta järel."