Ilma riigi abita oleks Nordica pankrotis

Majanduskomisjon esimees Sven Sesteri sõnul on tänaseks selge, et Nordica muutuks ilma täiendavate riigipoolsete toetusteta maksujõuetuks. „Praegu toimub 88% vähem lende kui mullu samal ajal. Keskmine täituvus eri firmade Eestiga seotud lendudel on 34%, mis ei ole kaugeltki kasumlik ja ka eesseisva talve väljavaade ei ole positiivne," ütles Sester.

Sester lisas, et Nordica sai augustis valmis uue äriplaani, mille rakendamine on sõltuv riigiabist COVID-19 kahjude katmisel. Euroopa Komisjon on sellise abi heaks kiitnud ja lähiajal peaks ettevõtteni jõudma esimesed summad 30 miljonist eurost, millest 22 miljonit on ette nähtud aktsiakapitali sissemakseks ja 8 miljonit laenuks. „Ilma koroonaviiruseta oleks ettevõte tõenäoliselt kasumis olnud. Majanduskomisjoni juhina toetan mõtet, et riik peaks osalema ettevõtluses vaid turutõrke tingimustes ja otsus jätkata riigile kuuluva ettevõtte finantseerimist peab tulenema strateegilisest vajadusest otselende tegeva oma lennufirma järele," rääkis Sester.

„Toetame ka mõtet, et peale kriisist väljumist jätkatakse riigile kuuluva kolme lennundusettevõtte konsolideerimise ja juhtimisstruktuuri lihtsustamise plaaniga ning luuakse kontserni struktuur," lisas Sester.

Majanduskomisjoni aseesimees Kristen Michal ütles, et kriisis on kannatanud kogu maailma lennundus ja turism. "Kuigi kriisi mõju on väga sügav, vajame Eestist ühendusi ja ühenduste pidajaid maailmaga. Nordica ei erine AirBalticust ega Lufthansast, keerulisel ajal toetavad riigid ühenduste säilimist, sama teeb ka Eesti," märkis ta.

Michal sõnas, et peab probleemiks otsuseid, mis kriisi alguses kaupade liikumise ja otselendude piiramisel tehti. "Kui risk on seotud mõne konkreetse sihtkohaga, on juhtumipõhine ajutine piirang lahendus. Kuid lausaline piirang, mille majandusminister hooga kehtestas, on kahjulik inimeste majanduslikule toimetulekule ja saab ka valitsust nõustavatelt teadlastelt hoiaku, et mitu lendu otselennu asemel on riskantsem. Aeg on need piirangud üle vaadata," rääkis Michal.