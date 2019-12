Ilutulestiku müüjate kontrollimine paneb aasta lõpus rakkesse ka need ametnikud, kelle igapäevatöö see muidu pole

järelevalve fookus suunatud just sellele valdkonnale,” rääkis TTJA tehnikaosakonna juhataja Ingrid Teinemaa. Kui igapäevaselt tegeleb TTJA-s pürotehnika valdkonnaga üks töötaja, siis selliste hooajaliste kontrollide puhul kaastakse ka teiste valdkondade töötajaid, selgitas ta.

„Lisaks järelevalve tegevustele on meil käimas ilutulestiku kasutamise ohutuskampaania, mis ühelt poolt toetab järelevalve eesmärke, teisalt toob meile tavapärasest suuremas mahus päringuid ja nõustamise vajadust,” lisas Teinemaa. Seejuures on põhisõnum inimestele, et ohutuse tagamiseks peab teadma, mida ja kuidas kasutada, mis on lubatud ja mis mitte.

TTJA juhib tähelepanu, et pürotehniliste toodete väärkasutamine võib põhjustada tõsiste tagajärgedega õnnetusi. Igal aastal saab pürotehnilise toote kasutamise tagajärjel viga mitu inimest ning enamasti juhtuvad õnnetused aastavahetusel. Viimase viie aasta statistika näitab, et paljud pürotehnilise tootega seotud õnnetused juhtuvad täiskasvanud meestega, kuid viimastel aastatel on kannatada saanud ka lapsed.

Seepärast on oluline selgitada ka lastele pürotehniliste toodetega seotud ohtusid ning ise käituda vastutustundlikult. Iseenda ja oma lähedaste ohutuse tagamiseks on oluline osta pürotehniline toode vastavat tegevusluba omavalt ettevõttelt, mitte eraisikult turult, sotsiaalmeediast ega tänavalt.

Nõuetele mittevastava pürotehnilise toote kasutamine võib tekitada tõsiseid vigastusi või varalist kahju.