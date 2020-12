Imelapsena alustanud äsja miljardäriks saanud mees soovib autoõnnetused maamunalt pühkida

Luminari näol on tegemist isejuhtivate autodega tegeleva idufirmaga. Russell on ühtlasi üks esimestest miljardäridest, kes on sellest sektorist välja kasvanud.

Russelli käes on 104,7 miljonit ettevõtte aktsiat, mis teeb umbes kolmandiku kogu aktsiate mahust. Luminari turuväärtus on 3,4 miljardit dollarit. Ettevõttesse on investeerinud Peter Thiel, Alec Gores, Volvo Cars Tech Fund ning miljardär Dean Metropoulos

Russell oli seejuures 2012. aastast alates Peter Thieli stipendiaat. Thiel andis noortele suurte ideedega inimestele 100 000 dollarit, et need ülikooliõpingud pooleli jätaks ja oma unistusi ellu viia saaks. Russell katkestaski õpingud Stanfordi ülikoolis.

Luminar ei tooda isejuhtivaid autosid, nad tegelevad sensoritega, mis aitavad sellistel autodel „näha". Laserkiired põrkuvad tagasi objektidelt, mida auto oma teel märkab. Sellise süsteemi nimi on „lidar" ja see on isejuhtivate autode maailmas fundamentaalse tähtsusega. Tehnoloogia on sarnane radarile, aga raadiolainete asemel kasutab see lasereid. Russelli firma klientideks on suured autotootjad. Ta sai hiljuti tellimusi Volvolt, Daimlerilt, Truck AG-lt ning Hiina autotootjalt Geely. Tellijaks on olnud ka Inteli Mobileye. 2026. aastaks loodab Luminar jõuda 1 miljardi dollari suuruse käibeni.

Täielik imelaps

Russell on olnud sünnist saati imelaps. Tal oli keemiliste elementide perioodilisussüsteem peas kaheaastaselt. Kuueaastaselt võttis ta enda Nintendo DS konsooli ja tegi sellest mobiiltelefoni. 13-aastasena andis ta sisse esimese patenditaotluse, milleks oli maa-alune vee ümbertöötlemise süsteem, mis võimaldas kastmisvett uuesti kokku koguda ja kasutada. Ta ei käinud traditsioonilises keskkoolis vaid veetis need aastad Beckmani Laseri-istituudis, mis tegutseb California Ülikooli juures. Sealt edasi jõudiski ta Stanfordi, kust peagi lahkus.

Russell hakkas lidareid uurima varakult, teismelisena, ning vaatas, mida isejuhtivate autode tootjad ise teevad. Ta leidis, et on parem variant. Ta usub, et lidar võib päästa elusid ka tavaautode puhul. Konkurentidega võrreldes on tema süsteem vägagi erinev, sest ta soovis teha midagi piisavalt soodsat, et see jõuaks võimalikult paljudesse autodesse. Ta loodab, et tema panus kaotab fataalsed autoõnnetused maamunalt.