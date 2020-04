IMF hoiatab: koroonaviirus annab majandusele suurema hoobi kui Suur Depressioon

IMFi peaökonomist Gita Gopinath kinnitas, et koroonaviiruse põhjustatud majanduslangus on maailmamajanduse kõige hullem langus alates 1930-ndate Suurest Depressioonist, vahendab Briti majandusleht Financial Times. "Väljavaated on kogu maailmas jaanuariga võrreldes dramaatiliselt muutunud ning selle kriisi kaotused saavad olema 12 aasta taguses finantskriisi omadest hullemad," rääkis ta.

Gopinathi sõnul oodatakse tulevalt aastalt maailmamajanduse osalist taastumist, kuid sisemajanduse kogutoodangu tase jääb allapoole viiruse eelset aega ja ei ole selgust, kui suur saab taastumine olema. IMFi prognoosi kohaselt kukuvad arenenud majandused selle aasta kokkuvõttes 6,1% ning arenevad majandused 1%, kuid jätkuvalt oodatakse positiivset kasvu Indias ja Hiinas.

Kuid ka pärast tulevalt aastalt oodatavat järsku paranemist jääb kogutoodang arenenud maades olema 5% eelmisel sügisel prognoositust väiksemaks. Arenevate majanduste käsi peaks kokkuvõttes käima paremini, kuid seda toetab suures osas Hiina, mille toodangu maht peaks tuleval aastal jääma vaid 1,4% IMFi poolt pool aastat tagasi prognoositust madalamaks.

Kui aga piiranguid tuleb säilitada teisest kvartalist edasi ning Covid-19 puhangud korduvad ka tuleval aastal, saab majandusele antud löök olema kaks korda suurem, tõdeb IMF.

Kokkuvõttes ei ole IMFi selle aasta prognoos nii tumedates värvides kui paljude erasektori analüütikute omad. IMFi hinnangul tähendavad piirangud 8% tööpäevade kaotust, mis suuremas osas riikides peaks toimuma teises kvartalis ja Hiinas I kvartalis. Kuid vaatamata sellisele suhteliselt tagasihoidlikult hinnangule, saab maailmamajandus sellest tugeva hoobi.

Nii peaks maailmamajanduse kogutoodang IMFi hinnangul sel aastal vähenema 3%, mis on 6,3 protsendipunti vähem kui jaanuaris prognoositud 3,3%. Eelmise kriisi kõige hullemal aastal 2009 vähenes maailmamajanduse kogutoodang 0,1%. IMF loeb alla 2,5% kasvu languseks, sest 90% ajast on maailmamajanduse kasv sellest numbrist suurem.

Töötus peaks järsult kasvama, seda vaatamata sellele, et paljud riigid on rakendanud töökohtade säilitamiseks erinevaid meetmeid. Kokkuvõttes peaks sissetulek inimese kohta IMFi 189 liikmesriigi seas vähenema üheksal riigil kümnest.