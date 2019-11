IMF hoiatab majanduslanguse eest: Euroopa hakaku koostama hädaplaani

Toimetas: Romet Kreek reporter RUS

sadam Foto: Scanpix/ PA Wire/PA Images

Rahvusvaheline Valuutafond (IMF) hoiatas Euroopat, et aeg on koostada majanduslanguseks hädaplaan, kuna riskid on kuhjunud ja rahapoliitiline arsenal on peaaegu ammendunud.